В Уфе продлили до 1 апреля ограничения на проспекте Салавата Юлаева

В Уфе до 1 апреля закрыли крайнюю правую полосу перед съездом №10 на проспекте Салавата Юлаева в створе улицы имени города Галле, сообщила пресс-служба мэрии. Участок перекрытия составил 200 м. Ограничение связано с продолжающейся реконструкцией улицы имени города Галле.

Ранее участок дороги перекрывался с 18 ноября 2024 года по 14 января 2025 года.

Как сообщал «Ъ-Уфа», проспект Юлаева ремонтируют в рамках реконструкции улицы имени города Галле. В конце июня 2023 года мэрия заключила с ООО «Дортрансстрой» договор на ремонт участка от Комсомольской улицы до проспекта Юлаева с транспортной развязкой. Стоимость контракта — 905,8 млн руб. Работы профинансируют из республиканского и городского бюджетов.

Венера Хисамова