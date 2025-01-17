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Экспертиза не признала памятником историческое здание на Ярославле-Главном

Государственная историко-культурная экспертиза (ГИКЭ) не увидела признаков объекта культурного наследия у исторического здания на станции Ярославль-Главный. Об этом сообщается в акте ГИКЭ, который размещен на сайте региональной службы охраны объектов культурного наследия (ОКН).

Пост управления стрелками и сигналами, фото до начала демонтажа

Пост управления стрелками и сигналами, фото до начала демонтажа

Фото: служба охраны ОКН Ярославской области

Пост управления стрелками и сигналами, фото до начала демонтажа

Фото: служба охраны ОКН Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в августе 2023 года постройку начала XX века начали сносить для обеспечения безопасной работы железнодорожной станции и пропуска поездов на повышенных скоростях. Градозащитники просили остановить снос, ссылаясь на историческую ценность здания. В итоге служба ОКН включила «Пост центрального управления стрелками и сигналами железнодорожной станции Всполье Московско–Ярославско–Архангельской железной дороги» в перечень выявленных объектов ОКН.

Здание в процессе демонтажа

Здание в процессе демонтажа

Фото: Акт ГИКЭ

Здание в процессе демонтажа

Фото: Акт ГИКЭ

«Северная железная дорога» заказала государственную историко-культурную экспертизу. Ее целью было обоснование включения объекта в реестр ОКН. Эксперт Наталья Ундина пришла к выводу, что здание не представляет ценности. Оно было построено по типовому проекту, аналогичные постройки есть на многих жд-станциях.

«На момент проведения настоящей экспертизы высокой архитектурно-эстетической, эмоционально-художественной и типологической ценностью здание не обладает. Силуэтное решение и декоративное убранство фасадов исторического здания подверглись существенным повреждениям и утратам. Здание не связано со сколь-нибудь значимым историческим событием в жизни города»,— говорится в акте ГИКЭ.

Эксперт указала, что в 2023 году был начат демонтаж здания, который также нанес ему существенные утраты. Сейчас здание находится в предаварийном или аварийном состоянии. По итогам экспертизы «пост управления стрелками и сигналами» может быть исключен из перечня выявленных объектов ОКН, что позволит завершить его снос.

Антон Голицын

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