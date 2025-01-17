Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Днем образования Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил жителей Среднего Урала с Днем образования региона, передает областной департамент информационной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Куйвашев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Евгений Куйвашев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Глава региона отметил, что Свердловская область является одним из ведущих индустриальных, деловых, научных, культурных центров России и территорией инноваций, что является результатом сил трудолюбивых, настойчивых, упорных людей, и напомнил, что 2025 год объявлен Годом защитника Отечества и является юбилеем 80-летия Великой Победы. «Пусть эти знаковые события даруют нам победный настрой, усиливают веру в себя, свои силы, нашу великую Россию. Вместе мы продолжим укреплять добрую славу Свердловской области как сильного и процветающего региона. Желаю вам здоровья, успехов и благополучия!»,— поздравил уральцев Евгений Куйвашев.

Он также сообщил, что 2024 год, в который состоялось 90-летие региона, Свердловская область завершила с хорошими результатами для роста промышленности и доходов, инвестиционной активности. «Мы успешно завершили шестилетний цикл реализации национальных проектов и готовы к достижению новых национальных целей. В приоритете — повышение благополучия уральских семей, укрепление социальной стабильности. Главная цель — сделать так, чтобы все уральцы почувствовали на себе позитивные изменения, которые несут с собой новые нацпроекты»,— сказал губернатор.

Напомним, в прошлом году в Свердловской области в честь 90-летия региона провели викторину «Опорный край» — она была совмещена с президентскими выборами. Более 2,2 млн участников получили медаль золотого цвета, 20 мотоциклов «Урал», 45 квартир и 100 автомобилей «Москвич 3». Церемонию оглашения победителей в Екатеринбурге провел телеведущий Леонид Якубович.

Ирина Пичурина