Из-за квартирного пожара в Красносельском районе в больницу попал петербуржец

В медицинское учреждение забрали пострадавшего в квартирном пожаре на Петергофском шоссе. О борьбе с возгоранием сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

На пульт дежурного вызов по происшествию поступил в 15:26. Пожар возник в квартире дома 13, корпус 1 по Петергофскому шоссе. Его площадь составила пять кв. метров при общей площади жилья 20 кв. метров.

Для ликвидации возгорания из опасной зоны эвакуировали семь человек. Спустя 20 минут 15 спасателей все потушили. Не обошлось без последствий, в больницу попал один человек.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что десять человек тушили ночной пожар в спа-салоне на Васильевском острове.

Татьяна Титаева