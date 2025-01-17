Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Финляндия не возбудит «санкционное» дело против повредившего кабель судна

Таможенное управление Финляндии не стало возбуждать дело в отношении танкера Eagle S, который подозревают в повреждении сетевого кабеля Estlink 2 в Финском заливе. Об этом говорится в материале Reuters. Власти страны отказались расследовать обстоятельства перевозки судном подсанкционного груза в виде неэтилированного бензина и дизельного топлива из России.

В заявлении таможни указано, что груз был конфискован, но, поскольку Eagle S вошло в финские территориальные воды по требованию властей, нельзя считать, что экипаж намеренно нарушил законодательство о санкциях.

О повреждении электрокабеля Estlink 2 стало известно в конце декабря 2024 года. Кабель соединяет Эстонию и Финляндию. По версии финской стороны, танкер Eagle S под флагом Островов Кука повредил кабель якорем. Произошедшее расследуется как причинение вреда при отягчающих обстоятельствах. Финская таможня не исключала, что танкер может быть связан с перевозкой российских энергоресурсов.

О том, как НАТО реагирует на повреждение кабелей,— в материале «Ъ FM» «НАТО взялось за кабель».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...