Финляндия не возбудит «санкционное» дело против повредившего кабель судна

Таможенное управление Финляндии не стало возбуждать дело в отношении танкера Eagle S, который подозревают в повреждении сетевого кабеля Estlink 2 в Финском заливе. Об этом говорится в материале Reuters. Власти страны отказались расследовать обстоятельства перевозки судном подсанкционного груза в виде неэтилированного бензина и дизельного топлива из России.

В заявлении таможни указано, что груз был конфискован, но, поскольку Eagle S вошло в финские территориальные воды по требованию властей, нельзя считать, что экипаж намеренно нарушил законодательство о санкциях.

О повреждении электрокабеля Estlink 2 стало известно в конце декабря 2024 года. Кабель соединяет Эстонию и Финляндию. По версии финской стороны, танкер Eagle S под флагом Островов Кука повредил кабель якорем. Произошедшее расследуется как причинение вреда при отягчающих обстоятельствах. Финская таможня не исключала, что танкер может быть связан с перевозкой российских энергоресурсов.

О том, как НАТО реагирует на повреждение кабелей,— в материале «Ъ FM» «НАТО взялось за кабель».