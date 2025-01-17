Еврокомиссия отреагировала на удар российской армии по газохранилищу на Украине

Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен заявила, что Брюссель проинформирован об ударе российских вооруженных сил по газохранилищу на западе Украины, однако пока не видит угрозы для поставок топлива в Европу. Госпожа Итконен признала, что украинская энергетическая инфраструктура испытывает давление из-за «хирургических атак российских сил».

Официальный представитель ЕК подчеркнула, что Брюссель поддерживает контакт с Киевом на фоне сложившейся ситуации, в том числе для оценки ущерба и возможных проблем с газоснабжением. Евросоюз продолжит оказывать поддержку Украине, подтвердила также госпожа Итконен.

Ранее она заявила, что последствия прекращения транзита российского газа через Украину будут иметь ограниченный характер для безопасности топливного снабжения европейских стран.

15 января Минобороны России сообщило о нанесении вооруженными силами удара по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры Украины. В частности, были поражены объекты подземного хранилища газа в городе Стрый Львовской области.

О перспективах Европы в части поставок топлива — в материале «Ъ» «Энергокризису поддают газа».