Путин назначил Голикову главой комиссий по делам ветеранов и делам инвалидов
Президент Владимир Путин утвердил обновленные составы комиссий по делам ветеранов и по делам инвалидов. Обе комиссии возглавила вице-премьер России Татьяна Голикова, следует из опубликованного документа.
Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
В состав комиссии по делам ветеранов вошли председатель Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, ВС РФ и правоохранительных органов Владимир Епифанов, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев. Также в комиссии значатся лидер «Российского Союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций» Франц Клинцевич и исполнительный директор фонда «Память поколений» Екатерина Круглова.
В комиссию по делам инвалидов вошли главы общественных организаций, занимающихся делами инвалидов, директор «Федерального научного центра психологических и междисциплинарных исследований» Юрий Зинченко. Также в комиссию вошли президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков и член Центральной избирательной комиссии Николай Левичев.
Комиссии по делам ветеранов и инвалидов занимаются обеспечением реализации мер социальной поддержки граждан вышеупомянутых групп. Они предлагают правительству изменения государственной политики в отношении ветеранов и инвалидов, изменения в соответствующем законодательстве и рассматривают вопросы, связанные с участием профильных общественных объединений.