Прокуратура взяла на контроль восстановление подачи газа в Ростове

Прокуратура Ростовской области контролирует работы по устранению повреждения на газопроводе и восстановлению подачи газа жителям Октябрьского района донской столицы. Об сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сергей иванов Фото: сергей иванов

«Прокуратурой организована проверка исполнения требований федерального законодательства», — сказано в сообщении ведомства.

При наличии оснований прокуратурой будут приняты соответствующие меры воздействия.

Как сообщал «Ъ-Ростов», в Октябрьском районе донской столицы без газа остались жители 24 многоквартирных и 103 частных домов. Это произошло из-за повреждения газопровода по ул. Волоколамской при проведении работ по прокладке кабеля. Восстановить газоснабжение планируется до конца суток 16 января.

Анастасия Казуков