ВГУ пообещал сохранить финансирование культурно-массовых мероприятий

Воронежский госуниверситет (ВГУ) намерен выделить средства на культурно-массовые мероприятия «в полном объеме». Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Сегодня провели совещание с участием представителей Минобрнауки России — врио директора департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Денисом Савенковым и замдиректора департамента информационной политики и комплексной безопасности Виктором Мураем. По результатам обсуждения сложившейся ситуации было принято решение, которое защитит права студентов — средства на культурно-массовые мероприятия будут выделены в полном объеме»,— рассказали в пресс-службе вуза, добавив, что университет приносит извинения «всем студентам, которых затронула эта ситуация».

Вчера профсоюзная организация студентов ВГУ в своей группе во «Вконтакте» сообщила, что администрация вуза якобы решила направить 68,5 млн руб., запланированные в 2025 году на культурные мероприятия для студентов, на повышение зарплаты преподавателям. В профсоюзе отметили, что из-за этого якобы отменены экскурсионные поездки для обучающихся в Санкт-Петербург и Казань в феврале, может прекратиться выдача путевок на Черноморское побережье и турбазу «Веневитиново» под Воронежем, закупка спортивного инвентаря и деятельность различных клубов. Кроме того, под угрозой срыва может оказаться участие университета во «Всероссийском студенческом марафоне» и «Российской студенческое весне», а также проведение фестивалей «Первокурсник» и «Студенческая весна».

В вузе сообщали ранее, что финансирование культурно-массовой деятельности и социальных проектов возобновится, но будет «несколько отложено» по времени. В качестве одной из возможных причин временных сложностей с финансированием этих программ в пресс-службе ВГУ называли «существенный рост платежей за коммунальные услуги и другие первостепенные статьи расходов вуза».

Мария Старикова