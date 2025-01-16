В ВГУ из-за сложностей с финансированием отложили культурные мероприятия

В Воронежском госуниверситете (ВГУ) из-за проблем с финансированием приостановили проведение культурных мероприятий, связанных со студенческой культурно-массовой деятельностью и социальными проектами. При этом в вузе уверены, что они возобновятся, «но будут несколько отложены по времени». Об этом рассказали в пресс-службе ВГУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный корпус Воронежского госуниверситета

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Главный корпус Воронежского госуниверситета

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Одна из возможных причин временных сложностей с финансированием этих программ — существенный рост платежей за коммунальные услуги и другие первостепенные статьи расходов вуза»,— заявили в пресс-службе университета.

Представители ВГУ также рассказали, что получили соответствующие обращения некоторых студентов и «в скором времени» дадут им подробный ответ.

Вчера профсоюзная организация студентов ВГУ в своей группе во «Вконтакте» сообщила, что администрация вуза якобы решила направить 68,5 млн руб., запланированные в 2025 году на культурные мероприятия для студентов, на повышение зарплаты преподавателям. В профсоюзе отметили, что из-за этого якобы отменены экскурсионные поездки для обучающихся в Санкт-Петербург и Казань в феврале, может прекратиться выдача путевок на Черноморское побережье и турбазу «Веневитиново», закупка спортивного инвентаря и деятельность различных клубов. Кроме того, под угрозой срыва может оказаться участие ВГУ во «Всероссийском студенческом марафоне» и «Российской студенческое весне», а также проведение фестивалей «Первокурсник» и «Студенческая весна».

В организации считают, что это является нарушением действующего законодательства и рекомендуют студентам писать обращения в Минобрнауки РФ и Рособрнадзор.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале написала, что ей пришло более 2 тыс. писем от учащихся ВГУ, сообщающих о сокращении расходов на культурно-массовые мероприятия. «Зарплаты преподавателям повышать, безусловно, нужно. Но и оставлять студентов без поездок и других активностей было бы неправильно. Направим письма студентов в Министерство образования с просьбой разобраться в ситуации»,— заключила госпожа Мизулина.

Анастасия Колпачева