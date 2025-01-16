Для ликвидаторов ЧС на Кубани сформировали запас защитных костюмов

В Краснодарском крае для волонтеров, работающих над ликвидацией последствий разлива мазута, сформировали запас защитных костюмов и респираторов. Как отметили в оперштабе региона, для добровольцев проводят инструктаж по безопасной работе, а также их обеспечивают средствами индивидуальной защиты, чтобы минимизировать воздействие нефтепродуктов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Сейчас на складах находятся 54 тыс. защитных костюмов и более 56 тыс. респираторов, а также свыше 500 тыс. мешков для сбора нефтепродуктов. Каждый день волонтеры могут менять респираторы и защитные костюмы для поддержания безопасности.

Кроме того, для оказания медицинской помощи действуют шесть врачебно-фельдшерских постов и мобильный штаб территориального центра медицины катастроф Краснодарского края. В Анапе организовали медштаб для координации помощи участникам ликвидации ЧС.

С начала работы штаба было зафиксировано 146 обращений за медицинской помощью. Трое волонтеров были госпитализированы, но сейчас их уже выписали.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут, потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. В результате аварии в море попали нефтепродукты. Режим ЧС федерального уровня объявили на Кубани 26 декабря.

В Крыму, Севастополе и Краснодарском крае работает 314 межведомственных групп. Специалисты обследовали 896 км. Всего с побережья собрали более 162 тонн загрязненного песка и грунта.

Нурий Бзасежев