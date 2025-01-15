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В Анапе развернули 6 медицинских постов для ликвидаторов ЧС

В Анапе для оказания медпомощи участникам ликвидации загрязнения на побережье развернули шесть врачебно-фельдшерских постов. Пять из них расположили на пляжах в популярных курортах, а один — в центре мойки птиц, сообщает оперштаб Кубани.

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Мобильный штаб территориального центра медицины катастроф оснастили необходимым оборудованием. На местах работает 35 волонтеров-врачей и три анестезиолога-реаниматолога.

Кроме того, в случае экстренных ситуаций функционируют 14 резервных коек с кислородом в городской больнице Анапы.

С 18 декабря за медицинской помощью обратились 146 человек, трое из которых были госпитализированы, но уже выписаны. В Крыму и Севастополе таких случаев не зафиксировано.

Нурий Бзасежев

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