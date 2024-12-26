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В Тюменской области построили пять новых школ и детский сад в 2024 году

В течение 2024 года в Тюменской области построили пять новых школ, а также детский сад и другие социальные объекты, сообщил информационный центр регионального правительства.

детский сад в микрорайоне Мелиораторов в Тюмени

детский сад в микрорайоне Мелиораторов в Тюмени

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

детский сад в микрорайоне Мелиораторов в Тюмени

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Так, новые школы построили деревне Овсянникова, поселке Першино, селах Большой Карагай и Казанское, в Тюмени появилась школа на 1101 учебное место и крытый каток на ул. Народная, также в микрорайоне Мелиораторов построили детский сад. Кроме того, в селе Большое Сорокино завершили строительство центра культурного развития.

Многие объекты уже введены в эксплуатацию, по остальным ведется работа по оформлению необходимых документов.

Напомним, в начале года власти Тюменской области искали подрядчика для строительства школы в селе Мальково. Цена контракта составляла 1,9 млрд руб., завершить строительство школы планируется до конца 2025 года.

Ирина Пичурина

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