Три игрока «УНИКСа» примут участие в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ

Три баскетболиста казанского «УНИКСа» примут участие в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ. Об этом рассказали в пресс-службе клуба.

От команды «Гостей» выступят Маркос Найт, центровой Джален Рейнольдс и легкий форвард «УНИКСа» ДеВон Акун-Перселл.

Матч всех звезд пройдет в Москве на «ВТБ Арене» 16 февраля. Игра пройдет между командами «Хозяева» и «Гости».

Ранее ДеВон Акун-Перселл был признан лучшим игроком матча «УНИКС» — «Астана», который прошел 15 января в «Баскет-холле».

Диана Соловьёва