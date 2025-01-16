Фрагменты мазута обнаружили на дне моря в Анапе

Во время проверки акватории вдоль пляжей Анапы 16 января с помощью подводной техники и водолазов Кубань-СПАС были обнаружены фрагменты мазута на дне у основания пирсов. Остатки нефтепродуктов нашли на глубине около 2,5–3 метров в виде плотных пятен, зацепившихся за столбы и балки, сообщает оперштаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Эксперты подтверждают наличие мазута в четырех местах. Сейчас разработана технология сбора материала и очистки дна. Спасатели оценивают вязкость нефти как высокую, из-за чего уборка представляется трудоемкой.

Водолазы уже начали пробные погружения. Они планируют определить, сколько специалистов потребуется для эффективной очистки.

Как отметил спасатель 2-го класса Александр Фетчинков, из-за низкой температуры воды мазут имеет консистенцию пластилина, что упрощает его уборку, но требует дополнительного оборудования.

Ранее стало известно, что в ночь на 17 января планируют достроить искусственный вал у кормы «Волгонефть-239».

Нурий Бзасежев