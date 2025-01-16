У кормы танкера «Волгонефть-239» ночью 17 января достроят защитный вал

Работы по строительству защитного вала вокруг кормовой части танкера «Волгонефть-239» планируют завершить в ночь на 17 января. Об этом сообщает оперштаб Кубани со ссылкой на заместителя губернатора региона Евгения Пергуна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

На месте задействовали 121 единицу тяжелой техники, включая экскаваторы, бульдозеры, погрузчики и самосвалы. Для подъезда к танкеру ранее была построена техническая дорога длиной около 400 метров, что позволило начать обваловку и уборку разлившегося мазута.

Сейчас отсыпают защитный вала на глубину 2,5 метра. Специалисты намерены завершить работы до полуночи. Также будут установлены железобетонные конструкции для защиты от шторма.

По словам Николая Андрощука, руководителя Новороссийского дорожного филиала ГКУ КК «Краснодаравтодор», строительство ведется сразу с двух сторон: отсыпано 150 метров со стороны моря и около 100 метров с северной стороны. Высота дамбы поднимается на метр выше уровня воды для устойчивости при возможных штормах.

В час разгружается от 10 до 15 самосвалов, каждый из которых доставляет около 25 тонн инертного материала. Работы на объекте координируют транспортные предприятия, включая ДРСУ, частные компании и муниципалитеты.

Нурий Бзасежев