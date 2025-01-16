В Перми арестован экс-директор инвесткомпании «Витус»

Представитель московского ООО «Квадра групп» и бывший директор пермской инвесткомпании «Витус» Дмитрий Седов арестован в Перми по подозрению в мошенничестве и обвинению в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности. Как сообщает «РБК Пермь», следствие полагает, что он причастен к сдаче непригодных к проживанию многоквартирных домов в Кудымкаре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор инвестиционной компании "Витус" Дмитрий Седов. Фото с сайта www.properm.ru

Генеральный директор инвестиционной компании "Витус" Дмитрий Седов. Фото с сайта www.properm.ru



По информации издания, Дмитрий Седов действовал как представитель по доверенности от ООО «Квадра групп». В июле прошлого года он был заочно обвинен по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, совершенном по предварительному сговору). 10 января 2025 года господин Седов был обнаружен в одной из пермский квартир и оставлен в СИЗО до 9 февраля. На апелляционных слушаниях 16 января в Пермском краевом суде он заявил о своей невиновности.

В апреле «Ъ-Прикамье» сообщал, что в 2014 году пермская компания «Квадра групп» построила в Кудымкаре три многоквартирных дома. Часть квартир была приобретена муниципалитетом для расселения людей из ветхих и аварийных домов и для детей-сирот. Во время проверки качества постройки в 2021 году были выявлены серьезные нарушения, не позволяющие проживание в домах. Известно, что на ремонт дома по ул. Виталия Онькова, 24а, муниципалитетом было потрачено около 60 млн руб. По информации «РБК Пермь», покупатели аварийного жилья через суд возместили убытки на более чем 139,1 млн руб.

Дмитрий Седов возглавил ООО «Инвестиционная компания “Витус”» в 2013 году. После ухода с должности занялся возведением жилья в Кудымкаре.