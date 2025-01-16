Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ростовской Нахичевани обрушилась стена нежилого дома

Фасад дома №6 по ул. 18 Линия в Ростове обрушился 16 января. Как сообщает портал Donday, в результате случившегося никто не пострадал.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Двухэтажный дом Налбандова построен в 1870 году. Сейчас, согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», в здании не расположено ни одной организации. Постройка не признана аварийной.

Ранее «Ъ-Ростов» писал о том, что в Таганроге сразу три домовладения признали объектами культурного наследия. Среди них — двухэтажный дом Леонида Плизиоти 1923 года постройки.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...