В Ростовской Нахичевани обрушилась стена нежилого дома

Фасад дома №6 по ул. 18 Линия в Ростове обрушился 16 января. Как сообщает портал Donday, в результате случившегося никто не пострадал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Двухэтажный дом Налбандова построен в 1870 году. Сейчас, согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», в здании не расположено ни одной организации. Постройка не признана аварийной.

Ранее «Ъ-Ростов» писал о том, что в Таганроге сразу три домовладения признали объектами культурного наследия. Среди них — двухэтажный дом Леонида Плизиоти 1923 года постройки.