Три домовладения в Таганроге признали объектами культурного наследия

Перечень объектов культурного наследия Ростовской области пополнили три домовладения в Тагнроге. Соответствующие документы опубликованы на сайте комитета по охране ОКН региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Яндекс. Карты» Фото: «Яндекс. Карты»

С 10 января объектом культурного наследия признали «Домовладение Леонида Плизиоти» — двухэтажный дом 1923 года постройки по ул. Чехова, 133. Согласно информации портала «Исторический Таганрог», греческий подданный до середины 1890-х владел еще одним домом в пер. Итальянском. В список также включили жилой дом П. Кондо по ул. Чехова, 81 и домовладение Л.А. Салатича по ул. Чехова, 83, которому в 2023 году по заключению государственной историко-культурной экспертизы отказали в статусе ОКН.

В перечень объектов ОКН решением от 10 января также внесли жилой дом И.А. Шифрина по ул. Чехова, 10 в Ростове.

Дмитрий Ковалевский