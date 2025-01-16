Дмитрий Сватковский возглавил фонд капремонта Московской области

Бывший замгубернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский стал исполняющим обязанности гендиректора фонда капремонта многоквартирных домов Московской области. Об этом говорится на сайте фонда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Дмитрий Сватковский работал в правительстве предыдущего губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева с 2006 года. В 2018 году был избран депутатом Госдумы на дополнительных выборах.

В 2021 году господин Сватковский стал гендиректором «СКА-Арены», в 2023-ем покинул эту должность.

Владимир Зубарев