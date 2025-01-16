Дмитрий Сватковский возглавил фонд капремонта Московской области
Бывший замгубернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский стал исполняющим обязанности гендиректора фонда капремонта многоквартирных домов Московской области. Об этом говорится на сайте фонда.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Дмитрий Сватковский работал в правительстве предыдущего губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева с 2006 года. В 2018 году был избран депутатом Госдумы на дополнительных выборах.
В 2021 году господин Сватковский стал гендиректором «СКА-Арены», в 2023-ем покинул эту должность.