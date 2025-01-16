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Дмитрий Сватковский возглавил фонд капремонта Московской области

Бывший замгубернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский стал исполняющим обязанности гендиректора фонда капремонта многоквартирных домов Московской области. Об этом говорится на сайте фонда.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Дмитрий Сватковский работал в правительстве предыдущего губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева с 2006 года. В 2018 году был избран депутатом Госдумы на дополнительных выборах.

В 2021 году господин Сватковский стал гендиректором «СКА-Арены», в 2023-ем покинул эту должность.

Владимир Зубарев

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