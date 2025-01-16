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Коммерсантъ FM
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Военным Эстонии разрешат применять силу в морской особой экономической зоне

Правительство Эстонии приняло поправки к законодательству о Силах обороны и экономической зоне страны. Изменения позволят использовать вооруженные силы для охраны критической инфраструктуры в морской исключительной экономической зоне.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур

Фото: PHIL NIJHUIS / ANP MAG / AFP

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур

Фото: PHIL NIJHUIS / ANP MAG / AFP

Министр обороны страны Ханно Певкур отметил, что у военно-морских сил нет проблем с реагированием в морских территориальных водах Эстонии. «Проблема в экономических водах. И для того чтобы была возможность оперативно и адекватно реагировать и в экономических водах, мы направляем в парламент изменения в законы "Об организации Сил обороны" и "Об экономической зоне"»,— сказал он в ходе пресс-конференции (цитата по «Интерфаксу»).

Необходимость внесения поправок была вызвана повреждением электрокабеля EstLink 2 в конце декабря. Кабель соединяет Эстонию и Финляндию. По версии финской стороны, танкер Eagle S под флагом Островов Кука повредил кабель якорем. Произошедшее расследуется как причинение вреда при отягчающих обстоятельствах. Финская таможня не исключала, что танкер может быть связан с перевозкой российских энергоресурсов.

Как НАТО реагирует на повреждение кабелей — в материале «Ъ FM» «НАТО взялось за кабель».

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