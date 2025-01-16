В Кремле назвали бездоказательными обвинения Польши в планировании терактов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что Россия планировала теракты по всему миру. Представитель Кремля отметил, что Польша сохраняет лидерство среди других европейских стран по распространению ложной информации.

«Еще одно бездоказательное обвинение Россия. Польша хорошо такими известна. Зачастую даже пытается сохранять лидерство на этой стезе»,— сказал господин Песков в ходе пресс-колла.

15 января на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским Дональд Туск заявил, что Россия планировала «акты воздушного террора» не только против Польши, но и против авиалиний по всему миру. Он подчеркнул, что у польских властей есть основания говорить об этом, но других подробностей не привел.