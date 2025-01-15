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Коммерсантъ FM
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Туск: опасения в отношении подготовки Россией воздушных диверсий обоснованны

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил об обоснованности опасений относительно подготовки Россией ряда диверсий, направленных против авиакомпаний других стран, в том числе польских. С таким заявлением польский премьер выступил на пресс-конференции по итогам переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским, состоявшихся сегодня, 15 января, в Варшаве.

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

«Я не стану вдаваться в подробности, я могу только подтвердить, что у Польши есть основания утверждать, что Россия планировала акты воздушного террора не только против Польши, но и против авиалиний по всему миру»,— заявил Дональд Туск (цитата по AP).

С начала боевых действий на Украине западные СМИ неоднократно публиковали материалы, где со ссылкой на осведомленные источники утверждалось, что Россия готовит акты саботажа, направленные против европейской инфраструктуры.

В ходе переговоров в Варшаве стороны обсудили вопросы обороны и поставки оружия Украине, заявил по итогам встречи Владимир Зеленский.

Анастасия Домбицкая

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