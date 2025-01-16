В Татарстане 6 управляющих компаний потеряли свои лицензии

В республике шесть УК потеряли свои лицензии на управление домами. Среди них есть две компании из Казани. Об этом сообщает пресс-служба ГЖИ Республики Татарстан.

Свои лицензии потеряли управляющие компании из Казани (УК «Ситидом», УК «Технология сервиса»), Набережных Челнов (УК «Экватор», УК «ЖК Квартал»), Альметьевска (УК «Единый центр коммунальных услуг») и Рыбно-Слободского района (УК «Жилдомуправление»).

Как рассказали в Госжилинспекции корреспонденту «Волга-Урал», жители этих домов ничего не потеряют, так как они вправе сами выбрать управляющую компанию. Если же они этого не сделают, то исполком будет проводить конкурс по выбору УК, которая и будет обслуживать дома.

Еще у 28 УК лицензия истекает в этом году.

В Казани жители 15 домов вынуждены будут доплатить до 40 тыс. руб. за капитальный ремонт. Причина доплаты кроется в том, что управляющие компании за период с февраля 2018 года по ноябрь 2024 года не выполняли начисления взносов на капитальный ремонт в установленном порядке.

Артём Дергунов