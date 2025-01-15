В Казани собственникам квартир в 15 многоквартирных домах были доначислены суммы за капитальный ремонт, которые варьируются от 20 до 40 тыс. руб. Это коснулось жителей домов на улицах Сибгата Хакима, Алексея Козина, Архитектора Гайнутдинова и Закиева. Об этом сообщает РБК Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жителям 15 домов в Казани доначислили до 40 тысяч рублей за капремонт

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Жителям 15 домов в Казани доначислили до 40 тысяч рублей за капремонт

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Доначисления были произведены за период с февраля 2018 года по ноябрь 2024 года. Причиной стало то, что управляющие компании этих домов не выполняли начисления взносов на капитальный ремонт в установленном порядке. Теперь жильцам предложено внести плату до мая 2025 года либо оформить рассрочку платежа. В случае неуплаты на всю сумму долга будут начислены пени, а взыскание будет происходить через суд.

На данный момент в фонд ЖКХ поступило 69 обращений. Отмечается, что при оформлении рассрочки начисление пени приостанавливается, а судебные разбирательства не будут инициироваться.

Фонд ЖКХ также сообщил, что в случае отказа от уплаты будет продолжена работа по взысканию долгов через суд.

С 1 января 2025 года взнос на капитальный ремонт для собственников квартир составит 8,47 руб. за квадратный метр. В 2024 году сумма была 7,7 руб., в 2023-м — 6,95 руб., а в 2022 году — 6,38 руб.

Анар Зейналов