Доходы от экологических платежей в Татарстане составили более 1,8 млрд руб.

В этом году доход за счет экологических платежей в республике составил 1 млрд 818 млн руб. без учета налога на добычу нефти. Об этом сообщили на итоговой коллегии Минэкологии Татарстана.

В федеральный бюджет поступило 850,3 млн руб., еще 500 млн было направлено в бюджет Татарстана. Доходы местного бюджета составили 468,3 млн руб.

Больше всего средств принесли налоги на пользование водными объектами (668,6 млн) и платежи за негативное воздействие на окружающую среду (343,8 млн).

За 6 лет в Татарстане провели 30 крупных мероприятий в рамках реализации нацпроекта «Экология». На них выделили 21,6 млрд руб.

Дарья Сайфиева