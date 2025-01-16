Доходы от экологических платежей в Татарстане составили более 1,8 млрд руб.
В этом году доход за счет экологических платежей в республике составил 1 млрд 818 млн руб. без учета налога на добычу нефти. Об этом сообщили на итоговой коллегии Минэкологии Татарстана.
В федеральный бюджет поступило 850,3 млн руб., еще 500 млн было направлено в бюджет Татарстана. Доходы местного бюджета составили 468,3 млн руб.
Больше всего средств принесли налоги на пользование водными объектами (668,6 млн) и платежи за негативное воздействие на окружающую среду (343,8 млн).
За 6 лет в Татарстане провели 30 крупных мероприятий в рамках реализации нацпроекта «Экология». На них выделили 21,6 млрд руб.