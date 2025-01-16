Сотрудники «Уфаводоканала» и МУП УИС оштрафованы за долгий ремонт системы водоснабжения

По инициативе прокуратуры Демского района Уфы должностные лица ГУП «Уфаводоканал» и МУП «Уфимские инженерные сети» оштрафованы за нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами (ч. 2 ст. 7.23 КоАП РФ) — каждый на 5 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Проверка, проведенная районным надзорным ведомством, установила, что в 2024 году в доме по Магистральной улице семь раз отсутствовало водоснабжение в результате аварий. При этом ресурсоснабжающие организации «превысили допустимые нормативные сроки отсутствия холодной и горячей воды», пояснили в прокуратуре.

Майя Иванова