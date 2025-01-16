Прокурор встретился с работниками закрывающейся обувной фабрики в Магнитогорске

В Магнитогорске прокурор Правобережного района Антон Поздеев провел встречу с работниками ООО «Унтоваленки» и ООО «Магнитогорская обувная фабрика». Кроме того, организована проверка информации СМИ об отправке сотрудников в простой из-за закрытия предприятий. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В ходе встречи работникам обувной фабрики рассказали про порядок взыскания заработной платы через суд, обращения в органы занятости для поиска нового места работы, постановки на учет в качестве безработного, а также про свободные вакансии в муниципальных предприятиях.

Помимо прокурора, во встрече приняли участие представители местного Центра занятости населения, администрации Магнитогорска, работодателя и Государственной инспекции труда Челябинской области.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 14 января в СМИ появилась информация, что работникам ООО «Унтоваленки» (входит в одну группу с ООО «Магнитогорская обувная фабрика) после новогодних каникул объявили о закрытии производства. Им предложили уволиться по собственному желанию, после чего сотрудников отправили в простой с сохранением двух третей от заработной платы.

Министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области прокомментировало ситуацию, заявив, что предприятие к ним не обращалось и не заявляло о своих проблемах.