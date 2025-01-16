Песков счел преждевременным оценивать сделку Израиля и «Хамаса»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не участвовала в достижении соглашения о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и палестинским «Хамасом». Он подчеркнул, что любое урегулирование, которое «приводит к прекращению страданий народов в Газе», может только приветствоваться. При этом он счел преждевременным оценивать сделку сторон и призвал дождаться ее финализации.

«Мы говорили, отвечали на вопросы, что любое урегулирование, которое приводит к прекращению огня и прекращению страданий народов в Газе и которое добавляет безопасности Израилю, может только приветствоваться. Россия не принимала участия в этом процессе, но давайте мы с вами дождемся финализации, что называется, процесса»,— сказал господин Песков в ходе пресс-колла.

Вчера, 15 января, премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдуррахман аль-Тани официально сообщил о достижении соглашения между Израилем и «Хамасом» об освобождении заложников из сектора Газа и прекращении огня в анклаве. По словам катарского премьера, документ вступит в силу 19 января. Ожидалось, что сегодня, 16 января, кабинет министров Израиля по вопросам безопасности проведет заседание, чтобы утвердить документ. Однако канцелярия израильского премьера сообщила, что «Хамас» отказывается от договоренностей, «создавая кризис в последний момент».

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