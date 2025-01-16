Власти города утвердили муниципальную программу, согласно которой бюджет на застройку города в период с 2025 по 2027 год вырастет до 92,4 млн руб., хотя изначально планировалось выделить 91,3 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани на застройку города до 2027 года потратят более 90 млн руб.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Казани на застройку города до 2027 года потратят более 90 млн руб.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Из выделенной суммы за 2025 год будет потрачено 30,1 млн руб., а за два последующих года — 30,4 млн и 31,9 млн руб. соответственно.

В рамках утвержденной программы планируется выдать разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию зданий, а также предотвратить незаконную застройку в городе.

Артём Дергунов