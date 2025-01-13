В Севастополе на ликвидацию последствий ЧС выделили 78 млн рублей

78 млн руб. выделили власти Севастополя для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Средства направят на транспортировку и утилизацию отходов, на закупку средств защиты и инвентаря, на перевозку волонтеров, а также на организацию помощи птицам. В дальнейшем администрация планирует обращаться к федеральным органам власти, чтобы возместить эти затраты в рамках ЧС.

Сейчас, по словам Михаила Развожаева, основной акцент делается на вывозе загрязненного грунта из труднодоступных мест. Сегодня завершили транспортировку мешков из Качи, Фиолента и Балаклавы. С начала работ вывезли свыше 154 т грунта, загрязненного мазутом.

В Круглой бухте установили боновые заграждения. Специалисты изучают возможность закрыть другие бухты бонами.

«Видел сообщения добровольцев о том, что большими лопатами неудобно работать — поручил коллегам закупить небольшие лопаты наподобие саперных, чтобы обеспечить ими волонтеров»,— отметил глава Севастополя.

Кроме того, в ветеринарной клинике, расположенной по адресу Могилевская, 16, продолжается работа ветеринаров и волонтеров. В учреждении проходят реабилитацию 32 птицы, пострадавшие от мазута.

Алина Зорина