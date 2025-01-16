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В Самаре дом купца А.Ф. Кожевникова и дом Просвещенцев включили в реестр памятников

Дом Просвещенцев и дом купца А.Ф. Кожевникова включили в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ в качестве ОКН регионального значения. Соответствующий приказ опубликовала государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Самарской области.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Дом Просвещенцев расположен в Самаре на ул. Галактионовской, 45. Дата создания объекта — 1933-1935 гг. Дом купца А.Ф. Кожевникова находится на ул. Коммунистической, 3-5. Создан он был в 1849-1872 гг. Оба здания включили в реестр ОКН в качестве памятников градостроительства и архитектуры.

Руфия Кутляева

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