В Самаре дом купца А.Ф. Кожевникова и дом Просвещенцев включили в реестр памятников

Дом Просвещенцев и дом купца А.Ф. Кожевникова включили в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ в качестве ОКН регионального значения. Соответствующий приказ опубликовала государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Дом Просвещенцев расположен в Самаре на ул. Галактионовской, 45. Дата создания объекта — 1933-1935 гг. Дом купца А.Ф. Кожевникова находится на ул. Коммунистической, 3-5. Создан он был в 1849-1872 гг. Оба здания включили в реестр ОКН в качестве памятников градостроительства и архитектуры.

Руфия Кутляева