PCG стала совладельцем донского производителя керамогранита Unitile

В число совладельцев одного из крупнейших производителей облицовочной плитки донского «Юнитайл Холдинг» вошла Proxima Capital Group. Как сообщает «Ъ», 5% активов ГК выкупила ООО «Плитэксперт», 70% акций которой принадлежат PCG.

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Еще 20% ценных бумаг Proxima Capital Group владеет супруга экс-председателя правления и совладелица нефтегазохимической компании «СИБУР» Катарина Конкс. Еще 10% принадлежат Виталию Баранову.

Основным владельцем Unitile, по данным СПАРКа, остается Александр Файн. Зарегистрированная в Шахтах организация располагает карьерами в Ростовской и Воронежской областях, а также заводами общей мощностью порядка 25 млн кв. м материалов в год. «Юнитайл» выпускает облицовочную плитку, керамогранит, кирпич и декоративные элементы.