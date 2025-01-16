МИД РФ связал обвинения Запада в подрыве кабелей с экспортом российской нефти

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что заявления о возможной причастности Москвы к повреждению кабелей в Балтийском море нацелены на ограничение экспорта российской нефти. Страны НАТО, по ее словам, также намерены тем самым вводить произвольные ограничения международного судоходства.

«Об интересах конечных потребителей энергоносителей западники пекутся только на словах, на деле продолжают подрывать глобальную энергетическую безопасность»,— сказала Мария Захарова в ходе брифинга. Представитель российского МИДа добавила, что Североатлантический альянс воспользовался ситуацией для наращивания военного присутствия в Балтийском море.

На саммите стран НАТО Балтийского региона в Хельсинки было объявлено о создании миссии «Балтийский караул», целью которой станет защита подводной инфраструктуры. Решение было принято вслед за чередой инцидентов с повреждениями подводных кабелей в регионе. Финские власти заявили, что среди прочих подводный кабель Estlink 2 был поврежден якорем танкера Eagle S, который, как утверждается, перевозил российскую нефть в обход санкций.

Подробнее — в публикации «Ъ» «НАТО встает на стражу балтийского дна».

Лусине Баласян