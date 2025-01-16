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Коммерсантъ FM
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Новые власти Сирии запретили въезд в страну гражданам Ирана и Израиля

Авиакомпания Turkish Airlines сообщила, что новые власти Сирии запретили перевозку израильских и иранских граждан. Соответствующая памятка размещена на сайте авиаперевозчика, сообщает Turkiye today.

Turkish Airlines (THY) возобновляет полеты в Дамаск со следующего четверга, 23 января. Перевозчик будет выполнять по три рейса еженедельно. Авиакомпания опубликовала полный список ограничений на въезд, введенных сирийскими властями:

  • пассажиры должны предъявить документы, подтверждающие их сирийское гражданство;
  • гражданам Израиля и Ирана въезд в Сирию запрещен;
  • граждане Ливана могут въехать, если один из родителей является гражданином Сирии или имеет вид на жительство или визу другой страны;
  • журналистам нужно специальное разрешение для въезда в Сирию.

8 декабря 2024 года власть в Сирии захватила группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана в РФ террористической и запрещена). Президент Сирии Башар Асад подал в отставку и с семьей улетел в Россию, где получил убежище. 10 декабря Мухаммед аль-Башир объявил о своем назначении главой переходного правительства, которое будет работать до 1 марта 2025 года. В том же месяце Дамаск посетил глава МИД Турции Хакан Фидан.

О ситуации в стране — в публикации «Ъ» «Сирии не хватит на всех».

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