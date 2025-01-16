Новые власти Сирии запретили въезд в страну гражданам Ирана и Израиля

Авиакомпания Turkish Airlines сообщила, что новые власти Сирии запретили перевозку израильских и иранских граждан. Соответствующая памятка размещена на сайте авиаперевозчика, сообщает Turkiye today.

Turkish Airlines (THY) возобновляет полеты в Дамаск со следующего четверга, 23 января. Перевозчик будет выполнять по три рейса еженедельно. Авиакомпания опубликовала полный список ограничений на въезд, введенных сирийскими властями:

пассажиры должны предъявить документы, подтверждающие их сирийское гражданство;

гражданам Израиля и Ирана въезд в Сирию запрещен;

граждане Ливана могут въехать, если один из родителей является гражданином Сирии или имеет вид на жительство или визу другой страны;

журналистам нужно специальное разрешение для въезда в Сирию.

8 декабря 2024 года власть в Сирии захватила группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана в РФ террористической и запрещена). Президент Сирии Башар Асад подал в отставку и с семьей улетел в Россию, где получил убежище. 10 декабря Мухаммед аль-Башир объявил о своем назначении главой переходного правительства, которое будет работать до 1 марта 2025 года. В том же месяце Дамаск посетил глава МИД Турции Хакан Фидан.

О ситуации в стране — в публикации «Ъ» «Сирии не хватит на всех».