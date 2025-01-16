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Татарстан собрал 44,6 млрд рублей акцизов в 2024 году

По итогам 2024 года поступления акцизов в консолидированный бюджет Татарстана составили 44,6 млн руб. Это на 1,3% превышает плановые назначения, сообщили в пресс-службе Министерства финансов республики.

Татарстан собрал 44,6 млрд рублей акцизов в 2024 году

Татарстан собрал 44,6 млрд рублей акцизов в 2024 году

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Татарстан собрал 44,6 млрд рублей акцизов в 2024 году

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Основную часть поступлений обеспечили акцизы на нефтепродукты — 20,6 млн руб. Эти средства направят на развитие дорожной инфраструктуры и реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Акцизы на пиво принесли бюджету 14,4 млн руб., на алкоголь — 4,4 млн руб. Еще 5,2 млн руб. поступило для компенсации потерь по движимому имуществу и средним дистиллятам.

В 2025 году ожидаются поступления акцизов на общую сумму более 47,4 млн руб.

Анар Зейналов

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