По итогам 2024 года поступления акцизов в консолидированный бюджет Татарстана составили 44,6 млн руб. Это на 1,3% превышает плановые назначения, сообщили в пресс-службе Министерства финансов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан собрал 44,6 млрд рублей акцизов в 2024 году

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Татарстан собрал 44,6 млрд рублей акцизов в 2024 году

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Основную часть поступлений обеспечили акцизы на нефтепродукты — 20,6 млн руб. Эти средства направят на развитие дорожной инфраструктуры и реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Акцизы на пиво принесли бюджету 14,4 млн руб., на алкоголь — 4,4 млн руб. Еще 5,2 млн руб. поступило для компенсации потерь по движимому имуществу и средним дистиллятам.

В 2025 году ожидаются поступления акцизов на общую сумму более 47,4 млн руб.

Анар Зейналов