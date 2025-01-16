Татарстан собрал 44,6 млрд рублей акцизов в 2024 году
По итогам 2024 года поступления акцизов в консолидированный бюджет Татарстана составили 44,6 млн руб. Это на 1,3% превышает плановые назначения, сообщили в пресс-службе Министерства финансов республики.
Татарстан собрал 44,6 млрд рублей акцизов в 2024 году
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Основную часть поступлений обеспечили акцизы на нефтепродукты — 20,6 млн руб. Эти средства направят на развитие дорожной инфраструктуры и реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Акцизы на пиво принесли бюджету 14,4 млн руб., на алкоголь — 4,4 млн руб. Еще 5,2 млн руб. поступило для компенсации потерь по движимому имуществу и средним дистиллятам.
В 2025 году ожидаются поступления акцизов на общую сумму более 47,4 млн руб.