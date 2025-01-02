В 2025 году в бюджет Татарстана поступят акцизы на 47,4 млрд рублей

В 2025 году планируется, что в бюджет Татарстана поступят акцизы на общую сумму более 47,4 млрд руб. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства финансов республики.

Прогнозируемая сумма акцизов составлена с учетом утвержденных изменений в Налоговый кодекс РФ. Изменения предусматривают рост ставок акцизов с 1 января 2025 года на крепкий алкоголь (на 15%), пиво (на 15%), дизельное топливо (на 16%), бензин для автомобилей (на 14%).

В 2026–2027 годах в Налоговом кодексе РФ предусмотрена ежегодная индексация ставок по всем акцизам на 4%.

Диана Соловьёва