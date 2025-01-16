За прошедшие сутки ВСУ лишились на Курском направлении более 210 военнослужащих. Также были ликвидированы восемь минометов, шесть автомобилей, две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина, гаубица М777 американского производства. Об этом сообщили в Минобороны России.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение украинским формированиям в районах курских населенных пунктов Викторовка, Гуево, Горналь, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Погребки, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное. Отражена одна контратака ВСУ.

В общий состав потерь вооруженных сил Украины вошли более 52 330 военнослужащих, 1 567 боевых бронированных машин, 1 486 автомобилей, 367 артиллерийских орудий, 305 танков, 231 боевая машина пехоты, 170 бронетранспортеров, 93 станции РЭБ, 44 пусковые установки РСЗО, 30 единиц инженерной и другой техники, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 14 радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы, восемь транспортно-заряжающих машин, восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин, четыре РЛС противовоздушной обороны и командно-штабная машина.

Сутками ранее ВСУ потеряли в Курской области более 220 военнослужащих.

Курские чиновники продолжают вступать в добровольческий отряд «Барс», созданный для борьбы с ДРГ и БПЛА. Уже несколько месяцев в нем служат вице-мэр Курска Андрей Ковалев и председатель комитета соцзащиты Сергей Брежнев. Накануне стало известно, что к батальону присоединится начальник отдела протокола комитета внутренней политики администрации Курска Андрей Попов.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова