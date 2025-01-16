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Еще один сотрудник мэрии Курска вступил в «Барс»

В добровольческий отряд «Барс-Курск» вступил начальник отдела протокола комитета внутренней политики администрации Курска Андрей Попов. Об этом сообщили в мэрии облцентра.

Начальник отдела протокола комитета внутренней политики мэрии Курска Андрей Попов

Начальник отдела протокола комитета внутренней политики мэрии Курска Андрей Попов

Фото: Пресс-служба администрации Курска

Начальник отдела протокола комитета внутренней политики мэрии Курска Андрей Попов

Фото: Пресс-служба администрации Курска

«Эту идею я вынашивал уже давно, мое руководство меня поддержало»,— рассказал Андрей Попов.

Уже несколько месяцев в батальоне служат вице-мэр Курска Андрей Ковалев и председатель комитета соцзащиты Сергей Брежнев.

В конце октября 2024 года к «Барсу» присоединился курский вице-губернатор Константин Поляков. В конце декабря он присутствовал на оперативном совещании в облправительстве, однако уже в начале января, как сообщают местные СМИ, мог вернуться на службу в отряд. В правительстве региона «Ъ-Черноземье» не подтвердили и не опровергли эту информацию.

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Алина Морозова, Анастасия Колпачева

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