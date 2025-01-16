МИД РФ надеется, что сделка по Газе поспособствует стабилизации в регионе

В Москве надеются, что соглашение между Израилем и палестинской группировкой «Хамас» будет способствовать созданию условий для решения палестинской проблемы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Надеемся, что реализация этих договоренностей станет важным практическим шагом к долгосрочной стабилизации обстановки в зоне палестино-израильского противостояния»,— сказала дипломат на брифинге. Она выразила надежду, что реализация соглашения создаст предпосылки для «оздоровления ситуация в регионе Ближнего Востока в целом, в том числе в Ливане, Сирии, Йемене».

По словам дипломата, в РФ надеются, что «заключение данного соглашения будет способствовать формированию необходимых условий для налаживания процесса всеобъемлющего политического урегулирования палестинской проблемы на общепризнанной международно-правовой основе».

Россия выступает за урегулирование на «двухгосударственной» основе. План подразумевает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, которое будет сосуществовать с Государством Израиль.

Подробнее о соглашении — в публикации «Ъ» «ЦАХАЛ обяжут сдерживаться».

Анастасия Домбицкая