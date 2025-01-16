Уголовное дело уфимской активистки Ольги Комлевой передали другому судье

Как стало известно «Ъ-Уфа», уголовное дело в отношении активистки Ольги Комлевой, обвиняемой в участии в экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ) и распространении фейков о ВС РФ (п. «б», «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), передали на рассмотрение судьи Рафиса Набиева. Ближайшее судебное заседание в Кировском райсуде Уфы назначено на 29 января. Судья Роза Булатова, которая начинала рассматривать дело, находится на больничном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уфимская активистка Ольга Комлева, внесенная в список террористов и экстремистов

Фото: Карина Мамаева, Коммерсантъ Уфимская активистка Ольга Комлева, внесенная в список террористов и экстремистов

Фото: Карина Мамаева, Коммерсантъ

Ольгу Комлеву задержали в марте 2024 года, а в августе Росфинмониторинг внес ее в реестр террористов и экстремистов. Свою вину активистка, находящаяся под арестом в СИЗО, не признает.

Венера Хисамова