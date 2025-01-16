Жители Башкирии все чаще выбирают азиатское направление для зимнего отдыха

В минувший новогодний туристический сезон за рубеж выехало на 8% больше башкортостанцев в сравнении с прошлогодними зимними каникулами, а спрос на туры вырос на 44%. Европейским рождественским ярмаркам жители региона предпочли каникулы на пляже: количество туристов на азиатском направлении выросло на 58%, в то время как интерес к странам Европы сократился. К таким выводам пришли аналитики МегаФона и «Слетать.ру».

Фото: пресс-служба ПАО «МегаФон»

Как показывает анализ обезличенных данных абонентов МегаФона, интерес россиян к странам Азии растет на протяжении нескольких сезонов. В этом году там отдохнул 21% от общего числа российских туристов, выезжавших за рубеж в период новогодних каникул. Среди жителей Башкирии максимальным спросом пользовался Таиланд, вторым стал Китай, а интерес к Вьетнаму вырос в два раза, что сделало его третьей по популярности азиатской страной. По данным «Слетать.ру», туры в Таиланд составили 30% от проданных поездок в республике.

На четверть выросло количество туристов на Африканский континент и составило 6% от всего турпотока из России в этом сезоне. Здесь наибольшие интерес и прирост среди башкортостанцев демонстрирует Египет. Турпоток увеличился на треть и составил большую часть всего числа местных туристов на континент. Специалисты «Слетать.ру» подсчитали, что на Египет пришлось 28% проданных туров а регионе.

Путешествия в Европу из России сократились на 3%, рекордное падение интереса отмечается среди стран, где популярны зимние виды отдыха: Швейцария, Финляндия и Исландия. Несмотря на это, каникулы в Европе провели 15% российских туристов.

Части туристов лишилась и Турция, туда летало на 5% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Несмотря на это, самый популярный летний курорт сохранил второе место в топ-5 туристических стран в новогодние праздники, куда помимо него вошли Таиланд, ОАЭ, Китай и Египет.

По данным «Слетать.ру», самый популярный у российских туристов Таиланд подорожал на 10%, тур в среднем обошелся в 327 тысяч рублей. В Турцию поездки стали дороже на 5% — до 157 тысяч рублей. ОАЭ показали рост стоимости на 9% — до 281 тысячи рублей, при этом турпоток вырос на 14%. Китай стал дороже на рекордные 59% — до 300 тысяч рублей. Туры в Египет подорожали на 32% — до 214 тысяч рублей.

Для поездок по СНГ и в приграничные государства россияне зачастую не прибегают к услугам туроператоров и путешествуют самостоятельно. Интерес к странам вырос несущественно, но количество туристов в этом направлении составило чуть меньше трети от общего числа. Самой популярной страной стала Беларусь, здесь отдохнуло на 16% больше туристов, чем в прошлом году, что составило 10% от турпотока этого зимнего сезона. На втором месте Казахстан, далее следуют Грузия, Армения и Азербайджан.

МегаФон предлагает своим абонентам разные варианты пакетов и услуг, позволяющих экономить на связи в роуминге. Кроме того, сейчас в тестовом режиме в ряде стран доступна опция, позволяющая получить бесплатно 1 Гбайт интернета на 12 часов. Таким образом, у клиентов появляется возможность без спешки настроить удобный пакет связи в роуминге, заказать такси по прилёте, сообщить близким о прибытии.

ПАО «МегаФон»