Житель Ржевки нанес соседу тяжелые травмы в ходе конфликта из-за парковки

Вечером 13 января у дома 36 по Индустриальному проспекту 49-летний местный житель избил 47-летнего соседа в ходе конфликта из-за парковочного места, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Полиция задержала злоумышленника этим же вечером. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что двое злоумышленников с ножом избили и ограбили 50-летнего жителя Парголово на Тихоокеанской улице. Добычей нападавших стали 18 тыс. рублей и мобильный телефон.

Андрей Маркелов