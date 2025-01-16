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Двое злоумышленников с ножом избили и ограбили жителя Парголово

Вечером 14 января в парадной дома 1-1 по Тихоокеанской улице двое неизвестных, угрожая ножом, избили и ограбили 50-летнего жителя Парголово, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Добычей злоумышленников стали 18 тыс. рублей и мобильный телефон. Общий материальный ущерб составил 25 тыс. рублей.

Пострадавшему после инцидента пришлось обратиться за медицинской помощью, у него зафиксировали множественные переломы костей лица. Следом мужчину в удовлетворительном состоянии направили на амбулаторное лечение. Нападавших же полицейские задержали по горячим следам у дома 18 по вышеуказанной улице.

Ими оказались ранее судимые 29-летний местный житель и 26-летний уроженец Ингушетии. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК РФ (Разбой). Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что начальника одного из отделов полиции Красносельского района Петербурга заподозрили в получении взятки в размере 195 тыс. рублей.

Андрей Маркелов

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