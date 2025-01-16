Россию за январь—ноябрь 2024 года посетили 4 млн иностранных туристов

Число иностранных туристов, посетивших Россию в январе—ноябре 2024 года, выросло на 40% год к году, до 4 млн, сообщил глава Минэкономики Максим Решетников. Он связал это в том числе с улучшением условий въезда и «инфраструктурой гостеприимства». К 2030 году власти планируют нарастить количество поездок иностранцев в РФ в четыре раза, до 16 млн.

Центр развития международного туризма спросил иностранцев из пяти стран, интересна ли им Россия как туристическое направление. В опросе приняли участие 7 тыс. туристов из Китая, Саудовской Аравии, ОАЭ, Индии и Омана. Выяснилось, что Россию считают перспективным туристическим направлением 94% опрошенных в Иране, 91% — в ОАЭ, 89% — в Индии, 88% — в Саудовской Аравии, 78% — в Китае и Омане. Большинство ценят природу, интересные города, достопримечательности, дружелюбие местных жителей и доступные цены.

В список популярных локаций вошли Москва, Санкт-Петербург, Казань и города «Золотого кольца». Туристы из ОАЭ готовы потратить на путешествие за границу, в том числе в Россию, более 765 тыс. руб. на человека, из Саудовской Аравии, Омана и Китая — 300–385 тыс. руб. Туристы из Ирана могут себе позволить около 120 тыс. руб., из Индии — более 72 тыс. руб.

О ситуации на туристическом рынке — в публикации «Ъ» «Туристы разъехались за визами».