Суд отказал компании Axpo Solutions в международных разбирательствах с «Газпромом»

Арбитражный суд Северо-Западного округа отказал швейцарской компании Axpo Solutions AG, которая подавала кассационную жалобу на решение суда прекратить производство по ее апелляции на запрет продолжать разбирательство с «Газпром экспортом» в международном арбитраже. Соответствующий документ появился в картотеке арбитражных дел.

«Оставить без изменения определение первой или апелляционной инстанций или определение первой и постановление апелляционной инстанций»,— говорится в сообщении.

Все началось с того, что весной 2022 года российская газовая корпорация сократила поставки газа в страны Евросоюза в связи невыполнением указа президента России Владимира Путина об оплате в рублях. С тех пор иностранные компании инициируют разбирательства с «Газпром экспортом» на международной арене.

В ответ отечественная компания запретила оппонентам судиться с ней за рубежом через российские суды. Именно этим решением арбитражного суда Петербурга и Ленобласти от 30 июля 2024 года и возмутилась Axpo Solutions AG, которую также обязали выплатить «Газпрому» около 623 млн евро в случае нарушения запрета.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что центральный аппарат «Газпрома» сократят почти в два раза — с 4,1 до 2,5 тыс. человек. Соответствующее предложение главе газовой корпорации Алексею Миллеру озвучила зампредседатель правления «Газпрома» Елена Илюхина. В документе говорится, что численность администрации за 20 лет возросла в несколько раз.

Андрей Маркелов