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В Челябинской области выдача кредитных карт сократилась на 14,2%

В декабре 2024 года жителям Челябинской области выдали 31,2 тыс. кредитных карт, что на 14,2% меньше, чем за ноябрь. В целом по стране показатель за месяц снизился на 16,7%, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Наиболее серьезная динамика сокращения числа выдачи таких банковских продуктов в декабре 2024 года была зафиксирована в Республике Крым (-24,6%), Ханты-Мансийском автономном округе (-23,7%), Красноярском (-22,1%) и Пермском (-20,1%) краях, а также в Кемеровской области (-19%). Россияне семь месяцев подряд получают все меньше новых кредитных карт. Как отмечают в НБКИ, это объясняется жесткой денежно-кредитной политикой Центробанка по охлаждению рынка и введением ограничений в отношении показателя долговой нагрузки.

Виталина Ярховска

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