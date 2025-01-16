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В Верхнеуральском районе в ДТП погиб подросток

В Верхнеуральском районе в результате аварии с опрокидыванием погиб 16-летний пассажир, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Челябинской области.

По предварительным данным, ранним утром 16 января 43-летний водитель Mercedes-Benz двигался по дороге Магнитогорск — Белорецк — Стерлитамак. Не справившись с управлением, он съехал в левый кювет, где машина опрокинулась. В результате аварии водитель получил травмы, 16-летний пассажир скончался в медицинском учреждении. Оба не были пристегнуты.

Виталина Ярховска

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