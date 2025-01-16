Главе Уинского могут продлить полномочия

На пост главы Уинского округа будут претендовать действующий глава округа Алексей Зеленкин и начальник Аспинского территориального отдела администрации Уинского округа Татьяна Яковлева. Как сообщает telegram-канал «На местах», такое решение приняла конкурсная комиссия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Зеленкин

Алексей Зеленкин



Вопрос об избрании главы округа депутаты намерены рассмотреть 30 января.

Алексей Зеленкин был избран главой Уинского округа 23 января 2020 года. Срок его полномочий составляет пять лет.