Гендиректором «Уралхиммаш» стал вице-президент группы «Синара» Евгений Гриценко

Совет директоров АО «Уральский завод химического машиностроения» назначил на должность генерального директора вице-президента группы «Синара» Евгения Гриценко. Об этом сообщили в пресс-службе «Уралхиммаша».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-президент группы "Синара" назначен Евгений Гриценко на должность гендиректора "Уралхиммаша"

Фото: сайт группы «Синара» Вице-президент группы "Синара" назначен Евгений Гриценко на должность гендиректора "Уралхиммаша"

Фото: сайт группы «Синара»

Уточняется, что кадровые изменения являются «частью разработанной стратегии развития предприятия». Напомним, в октябре 2024 года стало известно, что группа «Синара» стала владельцем 74,99% акций «Уралхиммаша», ранее принадлежавших структурам Газпромбанка. В «Синаре» планировали сохранить профиль предприятия и развивать новые направления бизнеса.

Евгению Гриценко 54 года. Он окончил Уральский государственный технический университет (ныне — УрФУ) по двум специальностям инженер-физик и инженер-экономист. В 1994 году начал работать на Северском трубном заводе, где прошел путь от инженера до финансового директора предприятия. С 2006 года работает в группе «Синара». С 2013 по 2017 года возглавлял холдинг «Синара — Транспортные машины». С 2017 года является вице-президентом группы «Синара».

С февраля 2022 года должность генерального директора «УК УЗХМ», под управлением которой перешел ПАО «Уралхиммаш», занимала Тамара Кобаладзе, ранее возглавлявшая дирекцию по закупкам ПАО ОМЗ. Заместителем гендиректора-управляющим директором «УК УЗХМ» тогда был назначен Сергей Карачков, который с 2020 года являлся гендиректором «Уралхиммаша».

Анастасия Таначева