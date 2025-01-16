Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Гендиректором «Уралхиммаш» стал вице-президент группы «Синара» Евгений Гриценко

Совет директоров АО «Уральский завод химического машиностроения» назначил на должность генерального директора вице-президента группы «Синара» Евгения Гриценко. Об этом сообщили в пресс-службе «Уралхиммаша».

Вице-президент группы "Синара" назначен Евгений Гриценко на должность гендиректора "Уралхиммаша"

Вице-президент группы "Синара" назначен Евгений Гриценко на должность гендиректора "Уралхиммаша"

Фото: сайт группы «Синара»

Вице-президент группы "Синара" назначен Евгений Гриценко на должность гендиректора "Уралхиммаша"

Фото: сайт группы «Синара»

Уточняется, что кадровые изменения являются «частью разработанной стратегии развития предприятия». Напомним, в октябре 2024 года стало известно, что группа «Синара» стала владельцем 74,99% акций «Уралхиммаша», ранее принадлежавших структурам Газпромбанка. В «Синаре» планировали сохранить профиль предприятия и развивать новые направления бизнеса.

Евгению Гриценко 54 года. Он окончил Уральский государственный технический университет (ныне — УрФУ) по двум специальностям инженер-физик и инженер-экономист. В 1994 году начал работать на Северском трубном заводе, где прошел путь от инженера до финансового директора предприятия. С 2006 года работает в группе «Синара». С 2013 по 2017 года возглавлял холдинг «Синара — Транспортные машины». С 2017 года является вице-президентом группы «Синара».

С февраля 2022 года должность генерального директора «УК УЗХМ», под управлением которой перешел ПАО «Уралхиммаш», занимала Тамара Кобаладзе, ранее возглавлявшая дирекцию по закупкам ПАО ОМЗ. Заместителем гендиректора-управляющим директором «УК УЗХМ» тогда был назначен Сергей Карачков, который с 2020 года являлся гендиректором «Уралхиммаша».

Анастасия Таначева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...